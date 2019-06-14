"Яндекс", "Ростелеком" и МТС будут работать в Центре цифрового развития на острове Русском

ВЛАДИВОСТОК, 14 июня. /ТАСС/. МТС, "Яндекс", "Ростелеком" и другие крупные компании в области информационных технологий будут работать в Центре цифрового развития, который создается на острове Русском по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил в интервью ТАСС проректор по развитию Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), на базе которого создается центр, Дмитрий Земцов.

Президент РФ Владимир Путин по итогам четвертого Восточного экономического форума, который состоялся во Владивостоке в сентябре 2018 года, поручил проработать вопрос о создании на острове Русский Центра цифрового развития по направлениям разработки программного обеспечения в области обработки "больших данных", информационной безопасности.

"Центр цифрового развития стал поводом для того, чтобы компании обратили внимание на остров Русский и в том числе на режим технологической долины как на возможность развивать свои бизнесы. Очень активно себя проявила компания МТС, они ставят перед собой очень серьезные задачи по аналитике данных в области транспорта, логистики, и есть серьезные основания полагать, что этот центр начнет работу в этом году и будет расширяться", - рассказал Земцов.

Также, по его словам, серьезный интерес к Центру цифрового развития проявила компания "Ростелеком", которая планирует развернуть здесь свои мощности и создать киберполигон. Он обеспечит инфраструктуру для моделирования развития компьютерных атак и отработки реакции на них, по проведению киберучений, соревнований и практических тренировок специалистов, экспертов и руководителей в области информационной безопасности и информационных технологий, по тестированию программного обеспечения, оборудования и так далее. "Яндекс" планирует развернуть центр по развитию беспилотного транспорта. Также заинтересованность в участии в работе Центра цифрового развития проявили компании "Акронис" и "1С".

"Все компании, которые планируют заходить в Центр цифрового развития, крайне заинтересованы в образовательных программах, потому что на рынке IT-специалистов в России и на Дальнем Востоке в частности кадровый голод. Ведутся переговоры по поводу расширения набора на соответствующие образовательные программы по разным механизмам, бюджетный набор, платный", - добавил Земцов.

В соответствии с майским указом президента РФ был разработан нацпроект "Цифровая экономика", в который вошли федеральные проекты "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить свыше 1,63 трлн рублей.