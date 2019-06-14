{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Клепач: снижение реальных доходов населения может прекратиться в 2019 году

Минэкономразвития ожидает увеличения реальных располагаемых доходов россиян на 1%

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Снижение реальных располагаемых доходов населения России может прекратиться в 2019 году, сообщил в интервью ТАСС и порталу "Будущее России. Национальные проекты" заместитель председателя, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

На эту тему
Андрей Клепач: Россия к 2030 году сможет экспортировать свою модель управления

"Несмотря на негативные результаты первого квартала - даже более жесткие, чем мы ожидали, - я думаю, что в этом году мы все-таки должны выйти в положительную плоскость по росту доходов, то есть спад должен прекратиться. Возможности для этого есть", - сказал он.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в 2018 году снизились по сравнению с 2017 годом на 0,2% с учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 года.

Счетная палата видит риски того, что реальные доходы населения в 2019 году продолжат падать на фоне отсутствия у властей планов монетарной социальной поддержки граждан.

Минэкономразвития, в свою очередь, ожидает в 2019 году увеличения реальных располагаемых доходов россиян на 1%.

Теги
РоссияКлепач, Андрей Николаевич
Интервью
Андрей Клепач: Россия к 2030 году сможет экспортировать свою модель управления
Заместитель председателя — член правления ВЭБ.РФ — о перспективах российской экономики, какие риски он видит при исполнении национальных проектов и что может экспортировать Россия за рубеж
Читать полностью