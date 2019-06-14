Минобрнауки объявило отбор организаций для создания центров геномных исследований

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования Михаил Котюков утвердил правила отбора организаций, на базе которых будут созданы центры геномных исследований мирового уровня. Заявки от претендентов принимаются до 15 июля 2019 года, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

"Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков утвердил Правила проведения отбора организаций для создания центров геномных исследований мирового уровня. Объявление о проведении отбора организаций для создания центров геномных исследований мирового уровня в целях реализации федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы размещено на сайте министерства", - сообщила пресс-служба.

Согласно правилам отбора, подать заявку может российская научная организация, университет или объединение нескольких юридических лиц на основании соглашения о консорциуме. Для участия в отборе претендент должен отправить в Минобрнауки заявку. В ней, в частности, указать информацию об опыте проведения исследований в области геномных исследований и генетических технологий, о наличии исследовательской инфраструктуры, об образовательных программах.

Кроме того, заявители должны предоставить проект программы создания и развития центра на 2019-2027 годы. Отмечается, что максимальный размер всех грантов на создание центров геномных исследований до 2024 года составит не более 11,18 млрд рублей.

Программа и нацпроект "Наука"

В рамках реализации федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы будут созданы центры геномных исследований мирового уровня, предусмотренные национальным проектом "Наука".

Центры геномных исследований мирового уровня осуществляют прорывные геномные исследования и разработку генетических технологий, включая технологии генетического редактирования, направленные на решение задач, соответствующих мировому уровню актуальности и значимости, а также обеспечивают продвижение российских генетических исследований в мировом научном сообществе, их интеграцию с мировой наукой и внедрение в практику, отмечается в документе.

Центры геномных исследований мирового уровня должны соответствовать следующим критериям: наличие опыта проведения геномных исследований и разработки генетических технологий; наличие опыта реализации образовательных, научных и (или) научно-технических программ с участием молодых исследователей и обучающихся в области генетических технологий; наличие при необходимости биоресурсных коллекций в области генетических технологий, говорится в документе.

О нацпроекте "Наука"

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации: с октября 2018 года по 2024 год (включительно).

Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.