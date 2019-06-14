Мутко поддерживает открытие госпрограммы по профразвитию кадров в коммунальной отрасли

ЭЛИСТА, 14 июня. /ТАСС/. Программа профессионального развития кадров должна быть создана в отрасли коммунального хозяйства. Такое мнение высказал в пятницу вице-премьер Виталий Мутко в ходе рабочей поездки в Калмыкию.

Вопрос о дефиците современных специалистов в отрасли поднял первый заместитель гендиректора Фонда ЖКХ Владимир Талалыкин в ходе осмотра водозабора "Верхний Яшкуль".

"Давайте подумаем о программе, я поддержу. Разрешим вам выделить деньги, потому что нам надо обучать людей для коммунальных предприятий, водоканалов, теплосетей", - прокомментировал вице-премьер.

Такая программа может открыться по аналогии с бесплатной образовательной программой развития архитекторов, проектировщиков, градостроителей и госслужащих "Архитекторы.РФ", добавил Мутко. Также, по мнению зампреда правительства, коммунальным предприятиям необходимо самим направлять специалистов на учебу, а властям заняться базовыми для отрасли профессиональными техническими училищами.

"Мы сейчас в отрасли будем это делать в разделе нацпроекта, всю компетенцию надо поднимать", - заключил Мутко.

Развитие высшего и среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства, а также по повышение квалификации специалистов в области градостроительства, входят в нацпроект "Жилье и городская среда", следует из паспорта нацпроекта.