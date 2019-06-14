Орешкин в Госдуме обсудит законодательство и социальные вопросы в цифровой экономике

МАХАЧКАЛА, 14 июня. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин обсудит 8 июля в Госдуме законодательство, а также вопросы образования и кадров в цифровой экономике. Об этом он сообщил порталу "Будущее России. Национальные проекты" по итогам совещания по реализации национальных проектов в Махачкале.

"Министерство отвечает за два ключевых направления в цифровой экономике. Это нормативное обеспечение всего этого процесса, большой пакет есть законопроектов. Предстоит с парламентариями очень конкретный разговор о том, где мы находимся, как мы продвигаемся, как мы вместе с ними будем дорабатывать, потому что здесь работа по многим законопроектам идет совместно с Государственной Думой. Законопроекты сложные, они описывают то, чего раньше в законодательстве не существовало, поэтому очень важна совместная работа с Госдумой. Поэтому этот момент будем очень детально и подробно обсуждать", - отметил он.

При этом министр отметил, что вторым направлением работы министерства, которые также будет обсуждаться в Госдуме в июле, будут вопросы образования и кадров. "Это тоже тематика, которой посвятим часть дискуссии на парламентских слушаниях. Скажу, что идея таких парламентских слушаний по этой очень важной теме - это абсолютно современная идея, потому что здесь надо двигаться быстрее, чтобы не отставать от всего мира. Соответственно, нужно работать совместно с парламентариями, чтобы эти законопроекты отвечали тем целям, которые у нас есть", - заключил он.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил журналистам, что к участию в парламентских слушаниях приглашены министр экономического развития Максим Орешкин, глава Минкомсвязи Константин Носков и глава Минпромторга Денис Мантуров.

В начале марта Орешкин должен был принимать участие в "правительственном часе" в Госдуме, однако он был перенесен после того, как министр не смог точно ответить на вопрос о средствах, выделяемых на реализацию нацпроектов и госпрограмм в 2019 году.