Проектирование двух научных судов в рамках нацпроекта начнется в 2019 году

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Проектирование двух многофункциональных научно-исследовательских судов, которые планируется создать в рамках нацпроекта "Наука", начнется в 2019 году, на эти цели предусмотрено свыше 486,1 млн рублей. Об этом сообщается в пятницу на сайте правительства РФ.

Ранее под руководством заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой состоялось совещание по теме строительства научно-исследовательских судов в рамках национального проекта "Наука". В совещании приняли участие представители администрации президента, Минобрнауки, Минфина, Минэкономики, Минпромторга, Роснефти, а также Объединенной судостроительной компании.

"В рамках федерального проекта "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации" национального проекта "Наука" предусмотрено 28,4 млрд рублей на строительство и оснащение научным оборудованием двух многофункциональных научно-исследовательских судов. Из этих средств на проектирование судов в 2019 году планируется направить 486,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

По нацпроекту "Наука", два новых современных научно-исследовательских судна неограниченного района плавания должны быть заложены в период с 31 января 2020 по 31 января 2021 года. Кроме того, предполагается модернизация пяти существующих научных судов.

Согласно целям национального проекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50 % приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.