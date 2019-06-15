РТРС построит в Ставрополе Центр подготовки специалистов цифрового вещания

СТАВРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Строительство Центра подготовки и повышения квалификации специалистов в области цифрового теле- и радиовещания начали в субботу в Ставрополе. В церемонии закладки символического первого камня на месте будущего центра приняли участие глава края Владимир Владимиров и прибывший на Ставрополье с рабочим визитом гендиректор РТРС Андрей Романченко, говорится в сообщении пресс-службы губернатора края.

"Центр Ставрополя все больше становится центром деловой жизни. И мы заинтересованы в том, чтобы все новые компании приходили работать в наш край, открывали здесь свои офисы, создавали для ставропольцев новые рабочие места с достойной зарплатой. Сегодняшнее событие - еще один шаг на этом пути", - передает пресс-служба слова Владимирова.

Как сообщается, центр, который будет являться структурой РТРС, будет создан в рамках госпрограммы "Цифровая экономика РФ". Его строительство планируется завершить в 2021 году.

"На Ставрополье у нашего предприятия 67 объектов. Мы уверены, что они станут базовой инфраструктурой не только для развития теле- и радиовещания, но и для выполнения крупной государственной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", - цитирует также пресс-служба Романченко.

Как уточняют в пресс-службе, открытие центра позволит создать 60 новых рабочих мест, на его базе также предполагается разместить музей телерадиовещания.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.