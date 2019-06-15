Глава РЭЦ: заявки на госпрограмму повышения конкурентоспособности подали 800 компаний

ХАРБИН, 15 июня. /ТАСС/. Порядка 800 компаний подали заявки на господдержку промышленных предприятий, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК). Об этом сообщил журналистам глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев в рамках российско-китайского Экспо в Харбине.

"Сегодня [15 июня] - последний день подачи заявлений предприятий на корпоративные программы повышения конкурентоспособности. По нашим оценкам, примерно 800 компаний подались с такими программами - это огромное число, гораздо выше, чем мы планировали", - сказал он.

Слепнев добавил, что в ближайшее время будет сделан свод планов компаний. "Рассчитываем, что будет повторный отбор, и корпоративные планы позволят нам также обеспечить инвестиции, а это соответствующие объемы 2021-го и далее годов по приросту экспорта", - добавил глава РЭЦ.

Он также напомнил, что правительством РФ на шесть лет по этой программе выделяется более 320 млрд рублей.

О программе

Как сообщалось ранее, премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о господдержке промышленных предприятий, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК).

В целях развития производства конкурентоспособной промышленной продукции в рамках реализации федерального проекта "Промышленный экспорт" национального проекта "Международная кооперация и экспорт" определен порядок формирования и утверждения единого списка организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, являющихся производителями федерального и регионального значения. Также установлен порядок заключения соглашений о реализации корпоративных программ.