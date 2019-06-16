Проект по внедрению стартапов в инфраструктуру города стартует в Петербурге 1 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Первый проект по внедрению в инфраструктуру города новых разработок молодых компаний (стартапов), предлагающих современные цифровые решения в сфере транспорта, ЖКХ и обслуживания жителей, запустят в Санкт-Петербурге с 1 августа. Он получит название "Городского цифрового акселератора". Проект реализуют при участии властей города и "Клуба лидеров", созданного при поддержке Агентства стратегических инициатив.

"Он начнет работу в Санкт-Петербурге 1 августа 2019 года. Первыми его резидентами станут 10 компаний, отобранных по результатам прошедшего "Форсайт-кемпа", - сообщила ТАСС в воскресенье директор по связям с общественностью аппарата "Клуба лидеров" Анна Митченко. Она добавила, что задачей нового проекта станет продвижение и оказание поддержки инновациям, которые помогут значительно улучшить жизнь петербуржцев.

В воскресенье на базе Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого прошла презентация десяти проектов-победителей по итогам "Форсайт-кемпа" - мероприятия, которое проходило с 12 по 16 июня в городе Луга Ленинградской области. На нем начинающие бизнесмены при поддержке экспертов из Санкт-Петербурга, московской школы управления "Сколково", компаний "Газпром нефть", "Ростелеком", "Максидом" и других разработали идеи, которые могут улучшить жизнь в городе.

Например, победителями стали проекты по разработке цифровой копии города, проект "Лего 2035" по проектированию и созданию быстровозводимых зданий для открытия точек общественного питания и ведения другого бизнеса, три проекта школьников "Startup junior" по созданию социальной сети для соседей по дому, городской сети обслуживания и оказанию услуг велосипедистам, проект по выращиванию сельскохозяйственных культур в условиях города и другие решения. Все эти проекты станут первыми резидентами "Городского цифрового акселератора" и смогут рассчитывать на поддержку властей и инвесторов для их реализации в Санкт-Петербурге.

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.