МЭР рассчитывает согласовать внешнеэкономическую стратегию до конца года

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития подготовило внешнеэкономическую стратегию РФ до 2030 года и рассчитывает пройти все согласования документа до конца года. Об этом сказал в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты" заместитель министра экономического развития РФ Тимур Максимов.

"Мы работали над этим документом с лета прошлого года, недавно направили его в правительство. Нам осталось пройти заключительный этап согласования, и документ до конца года должен быть принят. Но стратегия - только первый шаг. Следующим шагом будет подготовка плана реализации", - сказал он.

Максимов отметил, что России для реализации внешнеэкономического потенциала нужно совмещать три стратегии. Прежде всего нужно определить, какие элементы являются системообразующими для бесперебойного функционирования экономики, сказал он. По его словам, частично эта работа была активирована на фоне санкционного давления.

"Второй момент: нам надо определить те направления, услуги, товары и технологические решения, в которых мы конкурентоспособны и которые можем предлагать миру. Часть из них мы уже продаем, здесь нужно донастроить экономическую политику. Третий момент: нам нужно в отдельную категорию вынести кейсы, которые мы не считаем критически важными и развитие которых сопряжено со значительными временными и финансовыми затратами. Это и есть наша база для международного сотрудничества", - добавил Максимов.