Кудрин заявил, что субсидии на национальные проекты уменьшили самостоятельность регионов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Средства, выделяемые субъектам РФ для реализации национальных проектов, снижают самостоятельность регионов. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" на Первом канале в понедельник.

"Регионы все меньше самостоятельны. Даже последние субсидии на национальные проекты уменьшили их самостоятельность", - сказал он.

По словам Кудрина, теперь для регионов существует больше расходов, которые регламентируются на федеральном уровне. "Хотя движение должно быть в обратную сторону", - отметил он.

В ближайшие годы на реализацию национальных проектов планируется направить 25,7 трлн рублей. Около 70% этих средств пойдет на финансирование четырех направлений - в сфере демографической политики, экологии, а также строительства дорог и инфраструктурных проектов. Примерно половина всего финансирования нацпроектов будет осуществляться за счет средств федерального бюджета (13,2 трлн рублей), 30% - из внебюджетных источников (7,5 трлн рублей) и 20% - из региональных бюджетов (5 трлн рублей).