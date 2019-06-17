Эксперты считают, что введение электронных виз приведет к росту турпотока

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Введение электронных виз для иностранцев в России упростит въезд в страну, что будет способствовать росту туристического потока, однако за выдачу таких виз необходимо взимать консульский сбор. Такое мнение высказали представители органов власти и эксперты на конференции "Перспективы развития электронных виз в Ленинградской области" в понедельник.

По мнению начальника консульского отдела представительства Министерства иностранных дел в Санкт-Петербурге Олега Коновалова, за выдачу электронных виз нужно взимать плату, чтобы отсеять поток фиктивных заявлений. "За выдачу визы нужно взимать консульский сбор, хотя бы минимальный, хотя бы для того, чтобы не было фейковых анкет. Потому что сейчас примерно 20% анкет, которые отправляются на обработку, - это фейковые и мусорные анкеты, которые засоряют систему", - сказал он на конференции.

В беседе с корреспондентом ТАСС Коновалов пояснил, что недавно общался на эту тему с коллегами из консульского департамента МИД и такая проблема в настоящий момент существует на Дальнем Востоке, где действует пилотный проект по выдаче электронных виз. "Там визы выдают бесплатно, это хорошо, но есть и обратная сторона - люди вводят подложные имена, загружают не свои фотографии. С этим всем приходится работать", - отметил собеседник агентства.

Принципы взаимной дипломатии

Электронные визы в рамках пилотного проекта на Дальнем Востоке могут получить жители 18 стран, однако, по словам представителя МИД в Петербурге, эта мера в первую очередь актуальна для жителей Китая из-за близости страны к этому региону России. В случае введения электронных виз в других регионах список стран будет меняться.

Вице-президент Ленинградской областной ТПП Елена Дюкарева сообщила, что вопрос введения в области электронных виз актуален для граждан соседней Финляндии. "Все корректирует географическое положение субъекта. Для нас интересно такое сотрудничество со странами Скандинавии. Не далее как вчера я общалась с представителями Финляндии, которые очень заинтересованы в введении электронных виз и предполагают увеличение туристического потока почти в два раза", - отметила она.

На это Коновалов ответил, что, по его мнению, размер консульского сбора должен регулироваться принципом взаимной дипломатии. "Один из основных принципов дипломатии - принцип взаимности. Какой подход у этих стран в отношении граждан РФ, такой же подход мы стараемся применять в отношении граждан этих стран. Поэтому выдавать бесплатно гражданам этих стран визы - может быть, это не совсем правильно", - сказал представитель МИД.

В свою очередь, генеральный директор автономной некоммерческой организации "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области" Кирилл Поляков, который также руководил транспортной дирекцией по подготовке к чемпионату мира по футболу, отметил, что опыт турнира 2018 года показывает, что такими принципами иногда можно поступиться.

"Не оспаривая принцип взаимной дипломатии, иногда можно делать первые шаги со своей стороны. Опыт с fan-id (возможность безвизового посещения РФ при наличии билета на ЧМ-2018 и паспорта болельщика - прим. ТАСС) показал, что 35 млн человек прилетели в Россию, получили удовольствие и сейчас стоят в очереди в визовых центрах, чтобы посетить Россию повторно", - сказал Поляков.

Погранпукты примут электронные визы

Петербургский филиал "Росгранстроя" завершит до конца года перевод восьми пунктов пропуска через границу РФ в Петербурге, Ленинградской области и Карелии на государственную систему миграционного учета "Мир" (ГС "Мир"), которая необходима в том числе для работы с электронными визами. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора филиала Дмитрий Ваньчков после конференции в областной ТПП.

"Восемь пунктов пропуска будут обеспечены этой системой до конца года, оборудование уже закуплено", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в настоящее время 19 пунктов уже оборудованы системой "Мир". Таким образом, в этом году будет завершена работа по переводу на систему всех 27 пограничных пунктов, входящих в зону ответственности петербургского филиала "Росгранстроя".

На конференции Ваньчков отметил, что данная система хорошо зарекомендовала себя при приеме болельщиков во время чемпионата мира по футболу 2018 года, когда иностранцы могли въезжать в страну по паспорту болельщика. "Пункты пропуска использовались при проведении чемпионата мира по футболу, были задействованы автомобильные пункты пропуска "Светогорск", "Брусничное", "Торфяновка" и "Ивангород" (в Ленинградской области - прим. ТАСС). "Росгранстрой", как подведомственное Минтрансу учреждение, обеспечил данные пункты пропуска необходимым оборудованием - системой ГС "Мир". Наши контрольные органы, пограничное управление [ФСБ], качественно справилось с этой работой, соответственно, пункты пропуска были готовы для работы с электронными документами", - отметил Ваньчков.

Участники совещания пришли к выводу о том, что введение электронных виз сможет значительно упростить въезд для иностранцев в Россию, увеличить туристический поток и поступления в федеральный и региональные бюджеты.

Об электронных визах

Введение электронных виз в России является одной из задач национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%. Ранее в Минэкономразвития РФ заявляли, что расширение практики выдачи электронных виз иностранцам в перспективе может увеличить въездной турпоток в Россию на 20-30%.

В понедельник издание "Коммерсант" также сообщило, что президент Владимир Путин поручил с 1 января 2021 года ввести электронные визы для иностранцев.

В настоящее время пилотный проект по выдаче электронных виз работает на Дальнем Востоке. Также с 1 июля электронные визы будут введены в Калининградской области. Они будут действовать в течение 30 дней с момента размещения уведомления об оформлении электронного документа на специальном сайте МИД РФ и позволят иностранцам находиться в области до восьми дней.