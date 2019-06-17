Минздрав разработает многоуровневые требования по оценке "бережливых поликлиник"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Минздрав России работает над многоуровневой системой оценки поликлиник, перешедших на "бережливые" технологии работы в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе министерства порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Проект "Бережливая поликлиника" реализуется в России с октября 2016 года совместно с госкорпорацией "Росатом". С 2019 года проект по внедрению новой модели медицинской организации с переходом на "бережливые" технологии стал частью одного из восьми федеральных проектов нацпроекта "Здравоохранение". Выступая с посланием Федеральному Собранию, президент РФ Владимир Путин поручил правительству уже в 2019 году утвердить высокие стандарты "бережливых поликлиник".

"В соответствии с посланием президента РФ Федеральному Собранию на сегодняшний день осуществляется разработка требований к поликлиникам на основании критериев новой модели медицинской организации. Эти требования планируется разделить на несколько уровней в зависимости от степени достижения целевых значений", - уточнили в пресс-службе.

Согласно новым критериям, в случае устранения поликлиникой недостатков или при нововведениях предусмотрен пересмотр уровня медучреждения. Кроме того, чтобы поддержать уровень вовлеченности руководства и сотрудников медорганизаций к дальнейшим изменениям и внедрению критериев новой модели, Минздрав также разрабатывает механизмы мотивации медучреждений. В частности, предусматривается введение дополнительных повышающих коэффициентов для оплаты медпомощи в "бережливых поликлиниках" в системе обязательного медицинского страхования.

"Также следует отметить, что органы исполнительной власти субъектов в сфере здравоохранения, руководители медицинских организаций могут самостоятельно разрабатывать и внедрять механизмы мотивации своих сотрудников", - добавили в министерстве.

Нацпроект "Здравоохранение"

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей. Куратором нацпроекта является зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.