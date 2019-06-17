Глава Тверской области предложил исключить расходы больниц на ремонт прилегающих дорог

ТАСС, 17 июня. Губернатор Тверской области Игорь Руденя предложил группе контроля генерального совета партии "Единая Россия", посетившей регион в понедельник, инициировать изменение федерального законодательства, чтобы исключить расходы медучреждений на ремонт прилегающих к ним дорог. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Игорь Руденя обратился к депутатам Госдумы с предложением инициировать внесение изменений в законодательство, благодаря которым средства дорожного фонда можно будет направлять на ремонт прилегающих к учреждениям здравоохранения дорог. В настоящий момент на эти цели деньги направляются из бюджетов медицинских организаций", - говорится в сообщении.

Группа контроля генсовета партии "Единая Россия" в понедельник проинспектировала реализацию нацпроектов по пяти направлениям в Тверской области: "Демография", "Образование", "Здравоохранение", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Культура". Работа, которая проводится в регионе, получила высокую оценку.

"Так, члены группы, отметили положительный опыт региона по созданию детских высокотехнологичных площадок, в частности технопарка "Кванториум", отказ от проведения оптимизации социальных учреждений, что позволило сейчас в полном объеме реализовывать региональный проект "Старшее поколение". Также высоко оценена работа областного Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Решение о создании группы контроля за исполнением национальных проектов было принято на заседании президиума генсовета "Единой России" в марте. "Наша задача - посмотреть, есть ли риски неисполнения того или иного мероприятия. Тверской регион работает над реализацией национальных проектов", - сказала по итогам поездки в регион член Совета Федерации Татьяна Кусайко.