"Магнит" установил устройства для приема использованных бутылок в обмен на эко-сумки

КРАСНОДАР, 18 июня. /ТАСС/. Розничная сеть "Магнит" запустила экологическую акцию, установив в магазинах пандоматы (или фандоматы) - устройства, принимающие использованную потребительскую тару. Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее проводник реформы мусорной отрасли в РФ - Российский экологический оператор (РЭО) анонсировал запуск до конца 2019 года проекта по созданию сети фандоматов в трех мегаполисах РФ. Также несколько связанных с этой темой соглашений было подписано на ПМЭФ-2019: между Unilever и X5 Retail Group, Unilever и РЭО, РЭО и компанией - "РТ-Инвест". Согласно этим договоренностям, аппараты начнут появляться в магазинах Москвы и общественных местах столицы, Подмосковья и Казани в 2019-2020 годах. Участники рынка указывают, что собранная через фандоматы тара поступает чистой и менее поврежденной, чем из обычного мусорного контейнера. Это позволяет эффективнее ее переработать и большую долю полезных компонентов упаковки вернуть в оборот.

"Пандоматы установлены в магазинах "Магнит Семейный" в Москве, Красногорске и Краснодаре. Пилот проводится в шести супермаркетах", - говорится в сообщении. Проект реализуется совместно с компанией AB InBev Efes.

Цель проекта - повышение мотивации потребителей к участию в экологических акциях. Каждый аппарат рассчитан на прием примерно 400 единиц тары: алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок. После приема тары покупатели получают 10% скидку на определенную продукцию. В компании уточняют, что, воспользовавшись скидкой, первые пользователи устройств для сбора тары получат в подарок на кассах магазинов эко-сумки.

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В нацпроект включены 11 подразделов. Рост доли перерабатываемого мусора - одна из задач национального проекта "Экология".