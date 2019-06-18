Участники "Острова 10-22" обсудят планы развития Кружкового движения НТИ на ближайший год

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) проведет во время образовательного интенсива "Остров 10-22" в Москве 16 июля форум, на котором активисты, руководители проектов и талантливые школьники обсудят планы развития движения на ближайший год. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Кружкового движения.

"Форум Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) состоится в Москве 16 июля. Конференция в формате баркемпа пройдет в "Сколково" в рамках образовательного интенсива "Остров 10-22" и соберет активистов сообщества, руководителей и участников проектов, региональных лидеров и талантливых школьников. В программе форума - панельные дискуссии, стратегические и проектировочные сессии, презентации и мастер-классы. Участники поделятся опытом прошедшего года и обсудят планы развития Кружкового движения НТИ на 2019/2020 учебный год", - сообщили в пресс-службе Кружкового движения.

Форум соберет более 400 человек, среди которых будут команды организаторов Олимпиады НТИ, проектных школ "Практики будущего", "Академии наставников" и проекта Rukami, сотрудники инфраструктурного и научно-методического центров Кружкового движения, лидеры сообщества в регионах, представители технологических компаний и стартапов в области образования. Также в нем примут участие 120 школьников, для которых в рамках интенсива "Остров 10-22" будет проходить суперфинал Олимпиады НТИ.

"Одним из ключевых мероприятий для развития сообщества является ежегодная конференция, которая в этом году пройдет в формате форума и объединит широкий круг активистов и участников Кружкового движения. Мы приглашаем коллег обсудить перспективы развития технологического и неформального образования школьников, включиться в инициативы и проекты, направленные на системные изменения в подготовке кадров", - процитировали в пресс-службе слова президента Ассоциации участников технологических кружков Алексея Федосеева.

Форум откроет дискуссия, посвященная вызовам современной системы образования. Далее в экспертных группах состоятся презентации цифровой платформы "Талант", Международного фестиваля идей и технологий Rukami, первой магистерской программы Кружкового движения, совместного проекта с Академией госкорпорации "Росатом" и других новых инициатив. Также участники познакомятся с лучшими практиками вовлечения в Кружковое движение через Олимпиаду НТИ, региональными экосистемами в Санкт-Петербурге, Новосибирской, Свердловской и Томской областях. На круглых столах обсудят вовлечение возрастной аудитории в периметр НТИ как волонтеров, экспертов, наставников и новую концепцию урока технологии в логике НТИ.

Школьники примут участие в конференции "Будущее экосистемы НТИ глазами юных инженеров Олимпиады НТИ" и презентуют проекты, которые будут разрабатывать в суперфинале, а взрослых участников форума ждет состязание по решению задач Олимпиады НТИ.

"Остров 10-22"

Первый образовательный интенсив "Остров 10-21" прошел летом 2018 года на острове Русский во Владивостоке. Там впервые были определены принципиально новые подходы и практики интенсивного обучения с применением технологий искусственного интеллекта, сбором цифрового следа, формированием индивидуальных образовательных траекторий. Основной задачей второго интенсива на базе Сколтеха станет развитие управленческих команд региональных вузов, которые смогут реализовать системные изменения, обеспечивающие технологический прорыв.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Так, согласно паспорту нацпроекта, к 2020 году в России должно быть создано 14 центров компетенций НТИ. В рамках НТИ одобрены дорожные карты развития технологий по направлениям (рынкам) Аэронет, Автонет, Маринет, Нейронет, Хелснет, Энерджинет, Технет и Кружковому движению. В числе "сквозных технологий" НТИ - искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, нейротехнологии.