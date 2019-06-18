Стройплощадку архангельского технопарка "Шиес" открыли для посетителей

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Инвестор строительства технопарка "Шиес" в Ленском районе Архангельской области компания "Технопарк" открыла для всех желающих посещение стройплощадки объекта по предварительной записи. Об этом во вторник сообщается на сайте компании.

"В строго установленный срок был завершен первый этап инженерной подготовки территории. Вся техника погружена на платформы и покидает станцию Шиес. На месте работ сняты ограничения для прохода ... и теперь каждый желающий в рабочее время может самостоятельно посмотреть, что происходит на площадке", - говорится в сообщении

В компании уточнили, что войти на площадку можно по записи в рабочее время, показав свои документы.

Проект "Шиес"

"Шиес" - резонансный проект строительства объекта для складирования брикетированного мусора из Москвы в Архангельской области по шведской технологии. Он был признан приоритетным, инвестиции в него оцениваются в 10,5 млрд рублей.

Первая очередь "Шиеса", которую рассчитывают ввести в эксплуатацию в 2021 году, будет включать в себя две карты (части) полигона по 7,5 га каждая. Они смогут принять порядка 2 млн тонн брикетированных отходов, пока не достигнут около 30 м в высоту. По данным регионального оператора по вывозу отходов Архангельской области, пока "Шиеса" нет в территориальной схеме региона, это значит, что на него не будет свозиться местный мусор.

Вместе с созданием объекта инвестор обязуется развивать социальную инфраструктуру Ленского района, в котором он будет находиться. Жители ближайших поселений и экологические активисты выступили против реализации проекта, полагая, что он нанесет вред окружающей среде, и неоднократно проводили митинги.

16 мая выступая на форуме ОНФ президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос со строительством полигона в Архангельской области "не может решаться келейно", без учета мнения людей. 10 июня инвестор технопарка открыл инфоцентр на станции Шиес прямо у строительной площадки, в котором компания будет открыто рассказывать о проекте, и таким образом "перезапустил" диалог с общественностью.