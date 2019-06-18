Лидерами исполнения по расходам бюджета стали нацпроекты по здравоохранению и демографии

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Лидерами кассового исполнения по расходам федерального бюджета стали нацпроекты "Здравоохранение", "Демография" и "Наука", следует из материалов к заседанию правительственной комиссии по региональному развитию РФ, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Так, исполнение расходов бюджета на нацпроект "Здравоохранение" на 11 июня достигло 53%, на "Демографию" - 39,8% на "Науку" - 39,1%. На четвертом месте по исполнению находится "Жилье и городская среда" - 36,9%, нацпроект "Международная кооперация и экспорт" на пятой позиции - 34,6%. Следом за ними идут нацпроекты по МСП - 29,3% и культуре - 22,8%.

По остальным нацпроектам кассовое исполнение бюджета оказалось ниже 20%. Исполнение расходов на "Образование" составило 18,8%, на Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры - 16,7%, на "Производительность труда и поддержка занятости" - 16,2%.

Наименьшие показатели зафиксированы у нацпроектов "Экология" - 9,5%, "Цифровая экономика" - 7,4% и "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - 5,4%. Впрочем, у дорожных строителей сильная зависимость от сезона: непосредственно дорожные работы возможны только в теплое время и фактически разворачиваются в регионах в начале лета.

В целом финансирование национальных проектов за счет средств федерального бюджета достигло 492,7 млрд рублей, или 28,6% из предусмотренных в федеральном бюджете 1 трлн 700 млрд на 2019 год.

Ранее в интервью ТАСС и порталу "Будущее России. Национальные проекты" глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что доля освоенных средств при мониторинге реализации национальных проектов второстепенна и необходимо фокусироваться на конечных результатах и качественных изменениях. На первой стадии мониторинга в марте текущего года Счетная палата выявила сильное отставание по расходованию средств на нацпроекты, но на 1 мая ситуация уже изменилась - к тому моменту было освоено 21% расходов от годового объема, отмечал Кудрин.