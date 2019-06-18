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Медведев обсудит с министрами достижение национальных целей в экономике и жилищном секторе

Премьер-министр держит на постоянном контроле реализацию поставленных майским указом задач
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду проведет совещание по вопросу достижения национальных целей развития России в сфере экономики и жилищном секторе. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В совещании примут участие первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Виталий Мутко, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Орешкин, глава Минтруда Максим Топилин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, а также председатель правления ДОМ.РФ Александр Плутник, говорится в сообщении кабмина.

Это будет первое совещание в планируемой Медведевым серии мероприятий, посвященных достижению национальных целей развития в разных сферах.

Национальные цели и проекты

Указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" (майский указ) был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 7 мая 2018 года. Среди перечисленных в нем целей значатся: повышение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет, снижение уровня бедности вдвое, улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции. Кроме того, майский указ ставит макроэкономические задачи, ориентированные на осуществление прорыва в развитии страны в ближайшие годы. Это и технологический прорыв за счет инноваций и цифровизации экономики, и вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира при темпах роста ВВП выше мировых, и сохранение инфляции на уровне не выше 4%.

Во исполнение майского указа были утверждены паспорта национальных проектов в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт) и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Их планируется реализовать до 2024 года, общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Национальный проект "Жилье и городская среда", о целях которого, в том числе, пойдет речь на совещании в среду, предусматривает, в частности, строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Этот нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования данного нацпроекта из всех источников, включая внебюджетные, к 2024 году должен превысить 1 трлн рублей.

Регулярная работа

Глава правительства держит на постоянном контроле реализацию поставленных майским указом задач. В частности, Медведев регулярно проводит заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам (последнее на данный момент такое совещание состоялось 4 июня и было посвящено реализации программы "Цифровая экономика" и плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры).

В начале апреля премьер-министр РФ принял участие в завершающем этапе трехдневного выездного совещания в Подмосковье для региональных чиновников, посвященного реализации нацпроектов. Также глава кабмина поручил вице-премьерам лично следить за ходом выполнения национальных проектов на региональном уровне: "Проще говоря, просто ездить в командировки и на месте смотреть, что и как делается".

"Инвентаризация" первых результатов реализации нацпроектов была проведена президентом РФ 8 мая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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