Реализация нацпроектов станет ключевой темой форума социальных инноваций регионов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Третий форум социальных инноваций регионов пройдет в Москве на площадке ВДНХ 19-21 июня и объединит более 3000 участников из всех регионов России. Основной темой форума станет роль национальных проектов в прорывном инновационном развитии социальной сферы.

Организаторы форума отмечают, что он впервые пройдет в открытом формате: будет организована масштабная программа для жителей и гостей столицы "Москва - территория инновационных решений прорывного развития ".

"Форум социальных инноваций - это не разовое мероприятие. В Совете Федерации между форумами ведется системная работа под началом Совета по развитию социальных инноваций регионов. Мы ведем регулярный мониторинг, поиск и тиражирование лучшего инновационного опыта регионов. И в этот раз к форуму проведен мониторинг выполнения решений второго форума, подготовлен развернутый анализ выполнения всех рекомендаций. Его результаты представят на дискуссионных площадках и разместят в открытом доступе", - приводят организаторы форума слова заместителя председателя Совета Федерации Галины Кареловой.

В форуме примут участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, министр экономического развития Максим Орешкин, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр просвещения Ольга Васильева, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, а также представители органов власти, социально ориентированных некоммерческих организаций, бизнеса, институтов развития, науки, экспертного сообщества и волонтерского движения.

Также на форуме традиционно будет открыта выставка инновационных социальных проектов разных регионов России, состоится подписание ряда соглашений о реализации инфраструктурных проектов в социальной сфере между органами государственной власти субъектов РФ и инвесторами, а также презентация флагманских социальных проектов Москвы как территории инновационного развития социальной политики.