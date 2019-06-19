Минкомсвязь намерена запустить систему сервисов для поддержки российских IT-экспортеров

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ в рамках работы по национальному проекту "Цифровая экономика" планирует запустить систему сервисов для поддержки экспортирующих свои решения российских IT-компаний. Об этом сообщил замглавы министерства Михаил Мамонов в интервью общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"В целом продвижению и защите отечественных IT-решений за рубежом планируется уделить особое внимание. В рамках нацпрограммы министерство планирует запуск системы сервисов для российских компаний. Мы будем работать с прямыми запросами IT-компаний, содействовать им, обеспечивать более эффективное использование существующих государственных инструментов, а в некоторых случаях дорабатывать их, опираясь на обратную связь от бизнеса", - отметил он.

По словам Мамонова, среди приоритетов в этом направлении - обеспечение продвижения отечественной конкурентоспособной продукции на рынках других стран. "Также нужна поддержка коллективной разработки программного обеспечения в сегментах рынка, где нет достаточного задела в виде конкурентоспособных отечественных продуктов. Кроме того, мы хотим помогать с актуализацией ПО, связанного с отраслевой спецификой", - уточнил он.

Согласно нацпроекту "Цифровая экономика", до 30 июня этого года должны быть разработаны предложения по продвижению отечественных решений в сфере кибербезопасности за рубежом. С учетом планируемых мер поддержки Минкомсвязь ждет роста экспорта решений по кибербезопасности на 7-13% в год, отметил Мамонов.

Работа с РЭЦ

Разработка системы мер поддержки российских производителей продуктов и услуг ИКТ, осуществляющих патентование продуктов за рубежом предусмотрена к 2022 году нацпроектом "Цифровая экономика". "Мы хотим разработать программу экспортно-методической поддержки компаний, интегрировав их с работой, которую ведут наши коллеги из Российского экспортного центра (РЭЦ)", - сказал он.

Замминистра добавил, что также готовится комплекс мер по поддержке в патентовании и сертификации программного обеспечения и аппаратно-программных комплексов в сфере информационной безопасности для российских компаний, выводящих свои продукты на зарубежные рынки.

"Помимо этого, запланировано субсидирование расходов на зарубежное патентование для ИКТ-компаний. Обычно такие услуги стоят довольно дорого, поэтому мы готовы оказывать поддержку компаниям в решении этого вопроса. Но безусловно важно, чтобы компании были конкурентоспособными на международном рынке. Мы будем уделять внимание тщательному отбору компаний", - отметил он.

По словам Мамонова, речь идет не только о поддержке традиционных продуктов по информационной безопасности, но и о поддержке компаний с уникальной специализацией по борьбе с киберпреступностью, включая сбор цифровых улик. "На этом рынке в мире совсем немного компаний, буквально десятка два, из которых три компании - российские", - резюмировал замглавы Минкомсвязи.