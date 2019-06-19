{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Онлайн

Пленарное заседание форума социальных инноваций регионов. Видеотрансляция

На мероприятии, в частности, выступят председатель Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин

Пресс-служба III Форума социальных инноваций регионов

В Москве на третьем форуме социальных инноваций регионов проходит пленарное заседание "Роль национальных проектов в прорывном развитии социальной сферы регионов". В мероприятии участвуют председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, вице-премьер Татьяна Голикова, заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Третий форум социальных инноваций регионов проходит в Москве на площадке ВДНХ 19-21 июня. Организаторы мероприятия отмечают, что он впервые проходит в открытом формате: организована масштабная программа для жителей и гостей столицы "Москва - территория инновационных решений прорывного развития ".

Новые сообщения ↑
Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичМатвиенко, Валентина ИвановнаГоликова, Татьяна АлексеевнаВоробьев, Андрей ЮрьевичСобянин, Сергей СеменовичРоссияКарелова, Галина НиколаевнаЩеголев, Игорь Олегович
Матвиенко: только 7% россиян понимают, что собой представляют нацпроекты
Согласно исследованию "Национальные проекты. Информированность и ожидания россиян", лишь 44% граждан слышали о национальных проектах
Читать полностью