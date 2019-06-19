Пленарное заседание форума социальных инноваций регионов. Видеотрансляция

Пресс-служба III Форума социальных инноваций регионов

В Москве на третьем форуме социальных инноваций регионов проходит пленарное заседание "Роль национальных проектов в прорывном развитии социальной сферы регионов". В мероприятии участвуют председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, вице-премьер Татьяна Голикова, заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Третий форум социальных инноваций регионов проходит в Москве на площадке ВДНХ 19-21 июня. Организаторы мероприятия отмечают, что он впервые проходит в открытом формате: организована масштабная программа для жителей и гостей столицы "Москва - территория инновационных решений прорывного развития ".