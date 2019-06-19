Почти 18 млрд рублей выделят в рамках нацпроекта "Наука" до конца июня

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Почти 18 млрд рублей будут перечислены организациям в рамках нацпроекта "Наука" до конца июня, сообщила в среду пресс-служба Министерства науки и высшего образование РФ.

Во вторник, 18 июня, стало известно, что лидерами кассового исполнения по расходам федерального бюджета стали нацпроекты "Здравоохранение", "Демография" и "Наука". Такие выводы следует из материалов к правительственной комиссии по региональному развитию, имеющихся в распоряжении ТАСС. Исполнение расходов бюджета на нацпроект "Здравоохранение" на 11 июня достигло 53%, на "Демографию" - 39,8% на "Науку" - 39,1%.

"По состоянию на середину июня бюджетные средства доведены до организаций-получателей (кассовое исполнение) в объеме 13,8 млрд рублей. До конца июня предполагается дополнительно доведение финансирования в сумме свыше 4 млрд рублей, вследствие чего общий объем раскассированных средств должен составить ориентировочно 17,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что до конца третьего квартала планируется увеличить эту сумму на 14,1 млрд рублей, что "обеспечит кассовое исполнение не менее 86,8% предусмотренных бюджетных ассигнований". "В том числе до конца июля планируется заключение соглашений и доведение финансирования до ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки, академического сектора науки в объеме 4,3 млрд рублей", - добавили в министерстве.

Цели нацпроекта

Согласно целям национального проекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.

В 2019 году на выполнение нацпроекта "Наука" из бюджета планируется выделить 36,9 млрд рублей. В том числе на реализацию федерального проекта "Развитие научной и научно-производственной кооперации" - 5 млрд рублей (13,57%), на "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации" - 22,3 млрд рублей (60,47%) и на "Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок" - 9,6 млрд рублей (25,95%).