Матвиенко: только 7% россиян понимают, что собой представляют нацпроекты

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Менее половины россиян слышали о существовании национальных проектов и только 7% из них понимают, что они собой представляют. Об этом заявила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Специально для III Форума социальных инноваций регионов было проведено исследование "Национальные проекты. Информированность и ожидания россиян". Его результаты показывают, что всего лишь 44% граждан слышали о национальных проектах. При этом только 7% понимают, что они из себя представляют", - сказала Матвиенко на форуме.

Она подчеркнула, что результаты опроса обязывают сделать соответствующие выводы. "Я уверена, что и наш форум позволит предметно сформировать повестку более активного информирования граждан о национальных проектах", - добавила спикер Совфеда.

Мативенко напомнила, что президент России Владимир Путин особо подчеркивал, что национальные проекты построены вокруг человека, призваны обеспечить новое качество жизни для всех поколений. "Это значит, что эти основные задачи лежат именно в социальном русле. Это и повышение продолжительности жизни, и борьба с бедностью, и модернизация системы образования и здравоохранения, перелом негативных демографических тенденций. Добиться этого, используя вчерашние и позавчерашние подходы, просто невозможно", - отметила она.

Сенатор убеждена, что настоящий прорыв "требует новых креативных идей, смелых экспериментов, внедрения самых современных и эффективных технологий". "Уверена, что национальные проекты послужат мощным драйвером для переформатирования социальной среды в соответствии с вызовами сегодняшнего дня, запросами и потребностями наших граждан", - сказала Матвиенко, отметив, что необходимо активнее вовлекать граждан в реализацию национальных проектов.

III Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 19 по 21 июня. В его рамках запланировано более 60 открытых лекций, встреч, коуч-сессий и дискуссий. Российские и международные эксперты расскажут о лучших государственных и частных практиках в сфере образования, здравоохранения, карьеры и саморазвития.