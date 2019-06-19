Минкомсвязь в ближайший месяц предложит россиянам оценить первые модели суперсервисов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Первые целевые модели цифровых комплексных услуг (так называемых суперсервисов) будут выложены в открытом доступе в ближайшем месяце для их оценки гражданами. Об этом сообщил ТАСС замглавы Минкомсвязи РФ Максим Паршин.

"По большей части суперсервисов уже готовы описания целевых моделей, их презентации, прототипы и дорожные карты реализации. Работа над ними ведется на протяжении полугода, в ней принимают участие около 200 представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти и экспертов. Мы понимаем, что пользователями суперсервисов станут миллионы граждан, и поэтому в ближайший месяц целевые модели будут представлены в открытом доступе", - сказал он.

Замминистра отметил, что в Минкомсвязи, таким образом, рассчитывают получить обратную связь от конечных пользователей и учесть замечания при реализации суперсервисов. "Первыми будут доступны сервисы "Рождение ребенка", "Утрата близкого человека", "Поступление в вуз онлайн", "Переезд в другой регион", "Цифровое исполнительное производство", - уточнил Паршин.

Ранее рабочая группа по цифровому государственному управлению при АНО "Цифровая экономика" в целом одобрила проекты двух суперсервисов - для поступления в вузы и исполнительного производства. Как сообщил ТАСС замглавы АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов, суперсервис оформления документов для поступления в вузы в России будет запущен в 2022 году. В свою очередь запуск суперсервиса по исполнительному производству планируется начать уже в этом году, заявляла ранее первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Ольга Помигалова.

О суперсервисах

Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 4 февраля определил 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых к 2021 г. будут созданы суперсервисы - комплексы цифровых госуслуг.

Предполагается, что к 2021 году будут созданы суперсервисы для россиян по оформлению в режиме онлайн пенсий и соцподдержки, медицинских справок и помощи при инвалидности, подачи документов для поступления в вуз и получения цифровых документов об образовании. Специальные суперсервисы также появятся для регистрации нарушений ПДД и правил благоустройства, получения уведомлений и обжалование штрафов онлайн, оформления трудовых отношений и европротокола. Кроме того, предусмотрены суперсервисы по регистрации и оформлению паспортов, при рождении ребенка или утрате близкого человека, при трудовой миграции или переезде в другой регион.

В списке также суперсервисы по образованию в России для иностранцев, по оформлению земли под строительство онлайн, по цифровому строительству, по безбумажным перевозкам пассажиров и грузов, по получению разрешений для бизнеса в цифровом виде и по регистрации бизнеса и его господдержке.

К 2021 году запланировано создание суперсервисов для подачи заявлений в правоохранительные органы онлайн, для цифрового исполнительного производства и осуществления правосудия с использованием интернет-сервисов.