Медведев: борьба с бедностью не нуждается в рассуждениях в экспертно-популистском ключе

Он отметил, что тема борьбы с бедностью и поддержки семей с детьми является очень важной и резонансной, требующей "внимательной и скрупулезной работы всех органов власти - и исполнительной, и законодательной, и региональной, всех контрольных структур".

ГОРКИ, 19 июня. /ТАСС/. Борьба с бедностью в России требует консолидированной работы представителей всех уровней власти, но в рамках своей компетенции и без популистских рассуждений. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросу достижения национальных целей развития России в сфере экономики и жилищном секторе.

"Очевидно, что здесь нет легких решений, она [тема борьбы с бедностью и поддержки семей] требует консолидированной работы абсолютно всех. Всех, подчеркиваю, но на своих местах, в рамках своей компетенции, а не общих рассуждений в экспертно-популистском ключе", - подчеркнул Медведев.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в эфире программы "Познер" на Первом канале заявлял, что обеспокоен падением уровня жизни в РФ и не исключает социального взрыва, если уровень бедности продолжит расти. Он добавил, что сейчас более 12% населения страны находится за чертой бедности. По словам главы СП, "бедность в России стала позором", поскольку в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с такими постоянно растущими зарплатами, не должно быть такого числа бедных, в особенности в семьях.

В связи с этим Кудрин предложил принять ряд мер, которые снизят уровень бедности на 30-40%. В частности, он выступил за выплату пособий на первого ребенка всем семьям, находящимся в зоне бедности.

18 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления Кудрина о возможности социального взрыва в России из-за падения уровня жизни эмоциональными и гипертрофированными. По словам представителя Кремля, говорить о росте бедности в России нельзя, хотя число людей, у которых сократились доходы, несколько выросло.

Совещания по достижениям национальных целей развития

Премьер-министр также заявил, что проведет серию совещаний по теме достижения каждой из национальных целей развития страны на период до 2024 года.

"Сегодня начнем серию совещаний, где будем обсуждать, как идет работа по достижению национальных целей развития, установленных указом президента (майским указом - прим. ТАСС)", - сообщил Медведев на первом таком мероприятии, посвященном достижению национальных целей развития России в сфере экономики и жилищном секторе.

По словам главы кабмина, такие совещания будут проходить регулярно. "Предельно конкретно пройдемся по каждому из девяти приоритетных направлений и по соответствующим целям, посмотрим, как выполняются принятые ранее решения, в том числе, - что уже сделано в рамках соответствующих [национальных] проектов", - сказал премьер.

Он отметил, что с начала реализации нацпроектов прошло определенное время и уже можно "вполне адекватно, обоснованно" оценить, где работа идет хорошими темпами, а где есть сложности, и какие нужны дополнительные меры, чтобы к 2024 году выйти на выполнение поставленных задач.

Единый план

Премьер-министр РФ 8 мая утвердил единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года. Документ, в частности, содержит перечень инструментов и механизмов, направленных на достижение национальных целей вне зависимости от их принадлежности к государственным программам и нацпроектам. В пояснительной записке к плану отмечалось, что национальные цели развития носят межпрограммный характер и достижение одних целей находится в прямой зависимости от результатов в других сферах.

О майском указе и нацпроектах

Указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" (майский указ) президент РФ Владимир Путин подписал 7 мая 2018 года. Среди перечисленных в нем целей значатся: повышение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет, снижение уровня бедности вдвое, улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста пенсий выше уровня инфляции, вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира при темпах роста ВВП выше мировых и сохранение инфляции на уровне не выше 4%.

Во исполнение майского указа были утверждены паспорта национальных проектов в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт) и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Их планируется реализовать до 2024 года, общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

В новость были внесены изменения (14:14 мск) — добавлена информация по тексту.