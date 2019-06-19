Россияне в первую очередь ждут выполнения нацпроекта "Здравоохранение"

ТАСС, 19 июня. Больше всего россияне ожидают выполнения национальных проектов "Здравоохранение" (64%), "Образование" (46%) и "Жилье и городская среда" (30%). При этом 17% жителей страны считают, что государство реализует нацпроекты в полной мере. Таковы результаты опроса аналитического центра НАФИ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

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"Россияне в первую очередь ожидают выполнения проектов, которые касаются их повседневной жизни. Так, среди самых приоритетных направлений россияне выделили проекты "Здравоохранение" (64%), "Образование" (46%), "Жилье и городская среда" (30%)", - говорится в исследовании.

При этом только 17% россиян полагают, что государству удастся в полной мере реализовать национальные проекты. "По мнению 39% опрошенных, что-то реализовать удастся, а что-то - нет. 20% полагают, что не удастся реализовать многие проекты, а 15% - что все или почти все проекты останутся нереализованными", - отмечают в НАФИ.

По мнению участников опроса, главными проблемами, которые должны быть решены в ходе реализации нацпроекта "Здравоохранение", являются рост качества медицинских услуг (29%), повышение их доступности и увеличение количества врачей и больниц (25%), а также снижение цен за медуслуги (24%).

Порядка 27% респондентов отметили, что повышение финансовой доступности образования является приоритетной задачей нацпроекта "Образование". Большинство россиян (68%) ожидает от проекта "Жилье и городская среда" повышение доступности недвижимости, предоставление льгот отдельным группам населения (молодым семьям, пенсионерам, инвалидам).