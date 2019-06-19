Минобрнауки рассчитывает убрать законодательные препоны в кооперации вузов с предприятиями

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. В Минобрнауки России обсуждают законодательные инициативы, которые бы убрали бюрократические барьеры и не мешали кооперации университетов и промышленных предприятий. Об этом сообщил в среду ТАСС министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на полях Форума социальных инноваций регионов.

"[В министерстве] обсуждаются законодательные инициативы, которые позволили бы снизить уровень бюрократии в кооперации университетов и промышленных предприятий, чтобы те и другие максимально тесно сотрудничали и при разработке образовательных программ, и при их реализации, и в участии студентов в воплощении различных проектов, в том числе исследовательских. Это нужно как раз для того, чтобы ребята выходили из университетов, уже имея навык практической работы с той компанией, где они будут работать", - сказал Котюков, отвечая на вопрос о том, как в ближайшей перспективе планируется повышать практическую ориентированность образовательных программ российских университетов.

Министр напомнил, что более тесная кооперация университетов и промышленных компаний - одна из ключевых задач нацпроекта "Образование". "Мы прорабатываем вопросы такой интеграции при создании совместных лабораторий, базовых кафедр", - добавил Котюков.

Третий Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве 19-21 июня, он объединяет более 3 тыс. участников из всех субъектов РФ, в том числе представителей власти, бизнеса, науки, социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерского движения. Основной темой заявлена роль национальных проектов в прорывном инновационном развитии социальной сферы. На форуме запланировано подписание ряда соглашений о реализации инфраструктурных проектов в социальной сфере между органами власти субъектов Федерации и инвесторами, а также презентация флагманских социальных проектов Москвы как территории инновационного развития социальной политики.