Кабмин РФ дал поручения властям Нижегородской области по нацпроекту "Экология" на 2019 год

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Правительство РФ поручило властям Нижегородской области обеспечить выполнение показателей национального проекта "Экология" на 2019 год, сообщили в среду общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, в пресс-службе кабмина.

"Правительству Нижегородской области обеспечить выполнение показателей федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" на 2019 год, в том числе в части своевременной подготовки и согласования проектной документации", - говорится в поручении правительства по итогам совещания у вице-премьера РФ Виталия Мутко.

Кроме того, Минстрою России поручено обеспечить подбор и направление в Минэкономразвития РФ объектов аналогов по мероприятиям, предусмотренным федеральными проектами "Чистая вода" и "Оздоровление Волги". Также Минстрой должен предусмотреть меры по подготовке кадров для обеспечения работы вновь вводимых в эксплуатацию объектов, создаваемых в рамках реализации проектов "Чистая вода" и "Оздоровление Волги".

Нацпроект "Экология" разработан на период до 2024 года и включает следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).