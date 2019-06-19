Правительство РФ поручило ускорить выделение средств на рекультивацию свалки в Челябинске

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Власти РФ поручили Минприроды ускорить выделение бюджетных средств на рекультивацию свалки в Челябинске, сообщили в пресс-службе правительства порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Минприроды России в рамках реализации мероприятий федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" с участием Минфина России и администрации Челябинской области ускорить подготовку проекта решения правительства Российской Федерации о выделении в 2019 году Челябинской области бюджетных ассигнований на рекультивацию территории городской свалки в Челябинске", - говорится в поручении правительства по итогам совещания у вице-премьера Алексея Гордеева.

Рекультивация свалки должна начаться в 2019 году. Это позволит значительно улучшить экологическую обстановку в городе, так как сейчас мусор на свалке периодически горит, а в ее недрах протекают неконтролируемые химические реакции.

Свалка в Челябинске площадью 74 га, рассчитанная на 640 тыс. тонн отходов в год, функционировала с 1949 года и прекратила работу 11 сентября 2018 года. Для рекультивации объекта разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).