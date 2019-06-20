Участники первой международной школы "Практики будущего" спроектируют города будущего

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Школьники спроектируют города для будущих поколений в первой международной проектной школе "Практики будущего" Кружкового движения Национальной технической инициативы (НТИ), которая пройдет в августе в Челябинской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения.

"Первая международная проектная школа "Практики будущего" пройдет 12-30 августа в Челябинской области. Школа соберет 150 учеников 8-11 классов из России и других стран. При участии наставников и экспертов в области экологии, архитектуры и урбанистики старшеклассники будут проектировать новые типы поселений за пределами привычных мегаполисов. Методика проведения проектных школ "Практики будущего" связывает в едином пространстве школьников и носителей передовых технологий, что позволяет им совместно воплощать в реальность новый уклад жизни людей, основанный на инновационных решениях", - сказали в пресс-службе.

Участникам школы предстоит спроектировать малые города, жители которых выбрали спокойный комфортный быт вдали от мегаполиса. Также школьники разработают модель поселения для временного совместного обучения и проектной работы и "город-фестиваль", который можно возвести за несколько дней. Еще одной темой станет эко-поселение, жизнь которого связана с сельским хозяйством и активным использованием технологий.

Работая над проектами, участники предложат новые технические и социокультурные решения. Им предстоит продумать прототип энергосистемы и модель распределения ресурсов в поселении, систему использования беспилотников для транспорта, агротехнологии с использованием дронов и космических снимков.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество энтузиастов технического творчества. Среди приоритетных задач - организация площадок для олимпиад, выставок. Возможности НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно которому в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.