{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Участники первой международной школы "Практики будущего" спроектируют города будущего

Как ожидается, она пройдет 12-30 августа в Челябинской области и соберет 150 учеников 8-11 классов из России и других стран

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Школьники спроектируют города для будущих поколений в первой международной проектной школе "Практики будущего" Кружкового движения Национальной технической инициативы (НТИ), которая пройдет в августе в Челябинской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения.

"Первая международная проектная школа "Практики будущего" пройдет 12-30 августа в Челябинской области. Школа соберет 150 учеников 8-11 классов из России и других стран. При участии наставников и экспертов в области экологии, архитектуры и урбанистики старшеклассники будут проектировать новые типы поселений за пределами привычных мегаполисов. Методика проведения проектных школ "Практики будущего" связывает в едином пространстве школьников и носителей передовых технологий, что позволяет им совместно воплощать в реальность новый уклад жизни людей, основанный на инновационных решениях", - сказали в пресс-службе.

Участникам школы предстоит спроектировать малые города, жители которых выбрали спокойный комфортный быт вдали от мегаполиса. Также школьники разработают модель поселения для временного совместного обучения и проектной работы и "город-фестиваль", который можно возвести за несколько дней. Еще одной темой станет эко-поселение, жизнь которого связана с сельским хозяйством и активным использованием технологий.

Работая над проектами, участники предложат новые технические и социокультурные решения. Им предстоит продумать прототип энергосистемы и модель распределения ресурсов в поселении, систему использования беспилотников для транспорта, агротехнологии с использованием дронов и космических снимков.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество энтузиастов технического творчества. Среди приоритетных задач - организация площадок для олимпиад, выставок. Возможности НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно которому в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

Теги
Россия
Центр поддержки предпринимательства "Мой бизнес" заработает в Чувашии осенью
Учреждение откроется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"
Читать полностью