Путин: каждый министр несет личную ответственность за выполнение нацпроектов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Каждый министр лично отвечает за результаты реализации нацпроектов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

"Все коллеги знают, что персональная ответственность - она в данной работе необходима, и она на плечах каждого коллеги, который отвечает за то или иное направление", - сказа глава государства.

Как отметил президент, национальные проекты призваны поставить экономику страны на новые рельсы, поднять уровень благосостояния и обеспечить безопасность РФ на длительную перспективу.

"Конечная цель всех этих мероприятий [в рамках нацпроектов] заключается в том, чтобы поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу", - сказал президент.

По словам Путина, вокруг нацпроектов сегодня строится вся работа органов власти. "Собственно говоря, работа-то строится вокруг человека, но для того, чтобы добиться максимального результата для наших людей, для наших граждан, для развития экономики, мы организовали работу в рамках так называемых национальных проектов", - пояснил глава государства.

Национальные проекты, отмети Путин, должны изменить структуру экономики России, сделать ее более технологичной, чтобы увеличить производительность труда и поднять уровень жизни населения.

"Главное - нам нужно изменить структуру нашей экономики, нам нужно сделать ее высокотехнологичной, цифровой, чтобы она включала элементы искусственного интеллекта, беспилотники развивать, инфраструктуру. Все только для чего? Чтобы толкнуть производительность труда и на этой базе обеспечить рост благосостояния граждан ", - сказал он.

Финансирование нацпроектов

Путин напомнил, что для финансирования нацпроектов правительство РФ пошло, в том числе, на повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Это было необходимо для того, чтобы сделать первые шаги в развитии инфраструктуры - строительстве железных и автомобильных дорог, мостов, электрических линий и так далее, что невозможно сделать без участия государства, подчеркнул президент.