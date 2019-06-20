Путин: каждый министр несет личную ответственность за выполнение нацпроектов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Каждый министр лично отвечает за результаты реализации нацпроектов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Все коллеги знают, что персональная ответственность - она в данной работе необходима, и она на плечах каждого коллеги, который отвечает за то или иное направление", - сказа глава государства.
Как отметил президент, национальные проекты призваны поставить экономику страны на новые рельсы, поднять уровень благосостояния и обеспечить безопасность РФ на длительную перспективу.
"Конечная цель всех этих мероприятий [в рамках нацпроектов] заключается в том, чтобы поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу", - сказал президент.
По словам Путина, вокруг нацпроектов сегодня строится вся работа органов власти. "Собственно говоря, работа-то строится вокруг человека, но для того, чтобы добиться максимального результата для наших людей, для наших граждан, для развития экономики, мы организовали работу в рамках так называемых национальных проектов", - пояснил глава государства.
Национальные проекты, отмети Путин, должны изменить структуру экономики России, сделать ее более технологичной, чтобы увеличить производительность труда и поднять уровень жизни населения.
"Главное - нам нужно изменить структуру нашей экономики, нам нужно сделать ее высокотехнологичной, цифровой, чтобы она включала элементы искусственного интеллекта, беспилотники развивать, инфраструктуру. Все только для чего? Чтобы толкнуть производительность труда и на этой базе обеспечить рост благосостояния граждан ", - сказал он.
Финансирование нацпроектов
Путин напомнил, что для финансирования нацпроектов правительство РФ пошло, в том числе, на повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Это было необходимо для того, чтобы сделать первые шаги в развитии инфраструктуры - строительстве железных и автомобильных дорог, мостов, электрических линий и так далее, что невозможно сделать без участия государства, подчеркнул президент.
"К сожалению, пришлось пойти на такие не очень приятные меры (как повышение НДС - прим. ТАСС). Но мы рассчитывали изначально, что это может [привести] и обязательно приведет к неблагоприятным, условно, последствиям на очень короткий промежуток времени", - сказал Путин.
"В целом, правительство и Центральный банк оказались правы", - продолжил президент. Он пояснил, что на полгода несколько выросла инфляция, в результате чего ЦБ увеличил ключевую ставку и так далее. "Но сейчас мы видим, что и производство начало расти, и инфляция ушла уже, по последним данным, <…> ниже 5% опустилась, и доходы начали <…> восстанавливаться. Поэтому, в целом, пока во всяком случае, то, на что мы рассчитывали, и то, как мы планировали организовать работу, - это действует", - заключил глава государства.
Результаты работы
"Результаты должны чувствоваться уже сейчас - в этом году, в следующем и так далее. Это должно отражаться и на уровне доходов, на зарплатах", - сказал президент.
Он признал, что "проблемы здесь есть, но и тенденции положительные тоже имеются".