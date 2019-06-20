Минтруд: доля обеспеченных долговременным уходом граждан должна удвоиться к 2021 году

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Доля обеспеченности нуждающихся граждан долговременным уходом должна увеличиться с 8% в 2019 году до 16% в 2021 году. Об этом заявил в четверг первый замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко на сессии "Инновационные технологии: создание системы долговременного ухода" в рамках III Форума социальных инноваций регионов.

"Мы для себя поставили показатели успешной реализации пилотного проекта... - в 2019 году 8%, в 2020 году 12% и в 2021 году 16%", - сказал он. Вовченко добавил, что сейчас эта система внедряется в пилотных регионах, а с 2022 года она должна реализовываться уже по всей стране.

О проекте "Старшее поколение"

Федеральный проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения; системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме; приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Кроме того, проект включает в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию людей предпенсионного возраста.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.