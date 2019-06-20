Минтруд поддерживает введение страхования в системе долговременного ухода

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Функционирование системы долговременного ухода потребует дополнительного финансирования, и введение страхования было бы неплохим решением. Об этом заявил в четверг первый замминистра труда и соцзащиты РФ Алексей Вовченко на сессии "Инновационные технологии: создание системы долговременного ухода" в рамках III Форума социальных инноваций регионов.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила рассмотреть введение страхования при внедрении системы долговременного ухода в стране.

"Что касается фондирования: страхование ухода - в принципе был бы выход. Что касается отчисления 1% от фонда оплаты труда в Российской Федерации - это 200 млрд рублей. Это меньше, чем субъекты сейчас тратят на соцобслуживание. Я не готов сказать, что этого хватит", - сказал он.

Пока что глубоких проработок по данному вопросу нет. Однако то, что для стабильного функционирования данной отрасли потребуется дополнительное финансирование, сомнения не вызывает, добавил он.

О проекте "Старшее поколение"

Федеральный проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения; системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме; приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Кроме того, проект включает в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию людей предпенсионного возраста.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.