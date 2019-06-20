Единороссы будут доносить до чиновников проблемы людей для исполнения нацпроектов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. "Единая Россия" считает своей обязанностью не только рассказывать людям о национальных проектах, но и собирать обратную связь и доносить ее до чиновников, а также законодательно обеспечить реализацию нацпроектов. Об этом заявил в четверг секретарь генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, комментируя "Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным".

"Мы, как самая крупная политическая сила страны, должны не только рассказать людям о национальных проектах, но и собрать обратную связь от жителей. Донести эти сигналы до высоких кабинетов. Чтобы никакие обращения, записочки от людей, о которых говорил президент, не потерялись", - сказал Турчак, которого цитирует пресс-служба единороссов.

По его словам, прямая линия, которую провел президент, продемонстрировала срез самых острых проблем. "Единая Россия" намерена добиваться их решения. "Мы, как сказал сегодня глава государства про нас, берем на себя эту ответственность, ставим своей целью укрепление России и в конечном итоге улучшение жизни людей. Конечно, ситуацию 1990-х мы не должны допустить", - заявил Турчак.

Он также отметил, что главной темой прямой линии были национальные проекты и трудности жителей, которые нужно решать достижением национальных целей развития. "Задача "Единой России" - обеспечить операционный контур реализации национальных проектов. Тут речь идет и о законодательном уровне в Госдуме, и в региональных законодательных собраниях. Нужно, и мы это уже делаем, контролировать ход выполнения национальных проектов на местах: специально созданная для этого рабочая группа партии уже посетила ряд регионов", - заключил он.

Во время прямой линии Путин решил ответить на несколько вопросов, которые увидел на экранах в студии. Один из вопросов звучал так: "Куда ведет нас эта банда патриотов из "Единой России?" Отвечая на него, президент указал, что, "когда люди берут на себя ответственность, в том числе за принятие не очень популярных, но чрезвычайно нужных стране решений, это зрелые люди, которые ставят целью своей жизни и политической карьеры укрепление страны и улучшение жизни людей".

Путин отметил, что не будет называть бандой людей, которые "были у руля в 1990-х". При этом он сказал, что за это время "полностью развалились социальная сфера, промышленность", "утратили оборонку, практически развалили вооруженные силы, довели страну до кровопролития на Кавказе и поставили страну на грань утраты суверенитета и развала".