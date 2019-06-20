Минприроды: десять регионов "буксуют" в реформе обращения с ТКО

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Десять регионов РФ по-прежнему отстают в реформе обращения с отходами, которая стартовала в РФ с 2019 года. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин проведет совещание с главами этих субъектов на следующей неделе, сообщила в четверг пресс-служба министерства.

Реформа обращения с ТКО началась в России с 1 января 2019 года. К апрелю 2019 года в нее вошли 72 из 85 субъектов РФ. 11 регионов отставали, а Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года.

"Министр природных ресурсов и экологи РФ Дмитрий Кобылкин проведет совещание с губернаторами и главами 10 регионов, где реформа "буксует" и от граждан приходит наибольшее количество жалоб <…> На следующей неделе запланировано совещание точечное, с регионами наибольшей проблематики в рамках реформы обращения с отходами, в том числе ТКО", - говорится в сообщении.

Также на предстоящей неделе будут обсуждаться первые 20 проектов в сфере обращения с отходами, которые Российский экологический оператор отберет для совместной реализации. Ранее генеральный директор оператора Денис Буцаев рассказал ТАСС, что в 20-х числах июня пройдет заседание наблюдательного совета компании, которое утвердит инвестиционный инструментарий РЭО и определит первые проекты. Еще 80 предполагается отобрать до конца 2019 года.

Дополнительно к этому Минприроды сейчас совместно с регионами актуализирует данные о контейнерных площадках для сбора мусора.

Реформа отрасли

Целевые показатели реформы мусорной отрасли в России заложены в нацпроект "Экология": доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36%. В конце января 2019 года вице-премьер России Алексей Гордеев назвал новый приоритет реформы - переход на раздельный сбор отходов до конца 2019 года. 29 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обозначил еще один приоритет - отказ от нормативов в пользу оплаты вывоза фактически образованного мусора.

Кобылкин неоднократно говорил, что реформа мусорной отрасли - одна из сложнейших и по сути речь идет о создании новой отрасли с нуля.