ФАС будет отслеживать возможное образование картелей вокруг нацпроектов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России будет отслеживать возможное образование картелей вокруг национальных проектов, сообщил журналистам заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский.

"Мы уже видим как вокруг национальных проектов, в которые вкладываются большие деньги - триллионы рублей, - уже начинается очень большое бурление, очень большое количество желающих заработать. У нас открывается новое направление работы", - сказал он, добавив, что подобные картельные сговоры могут быть связаны с выполнением мероприятий в рамках нацпроектов.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина.

Реализовать нацпроекты планируется до 2024 года. Их общий бюджет составит 25,7 трлн рублей.