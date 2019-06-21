Замглавы МЭР: первые "регуляторные песочницы" в России появятся в 2020 году

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Первые "регуляторные песочницы" в России появятся в 2020 году после принятия соответствующего законопроекта. Об этом рассказал замминистра экономического развития Савва Шипов в интервью общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Первые песочницы, я думаю, что можно будет увидеть не раньше, чем в следующем году. Сначала необходимо принять законопроект, дальше должны быть созданы организационные условия. Это тот реальный срок, когда они смогут заработать", - отметил он.

Участвовать в организации таких песочниц уже хотят 15 регионов, однако кто из них сможет пройти отбор - пока говорить рано, пояснил Шипов. Минэкономразвития видит большой интерес к этой истории со стороны предприниматели из регионов, возглавляющих цифровые компании.

"Регуляторная песочница" - это тестовая среда, организованная для пилотирования новых цифровых технологий и оценки их преимуществ для бизнес-моделей и рисков, которые они могут привнести. Ранее Минэкономразвития опубликовало для общественного обсуждения проект федерального закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ", в котором определен порядок инициирования, реализации, мониторинга и определения результатов реализации "регуляторных песочниц". Как отмечали в Минэкономразвития, этот инструмент развития цифровых инноваций уже используется в мировой практике (в основном на рынке финансовых услуг). Его использование позволяет сократить время и издержки внедрения инновационных продуктов и усовершенствовать соответствующее нормативное правовое регулирование.

Шипов отметил, что Минэкономразвития существенно переработало законопроект о "регуляторных песочницах" с учетом замечаний, поступивших в ходе общественного обсуждения документа. Так, были сокращены процедуры, ряд аспектов были перенесены с законодательного уровня регулирования на правительственный, какие-то решения отложить на потом. Кроме того, в новой версии законопроекта выросла роль предпринимательского сообщества в обсуждении конкретных проектов создаваемых "регуляторных песочниц".