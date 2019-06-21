Минэкономразвития: МФЦ станут "защитниками" людей и бизнеса в цифровом мире госуслуг

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ планирует закрыть офисы по приему граждан в органах власти - все госуслуги можно будет получить в электронном виде или в Многофункциональных центрах (МФЦ). При этом МФЦ получат дополнительную функцию "защитника" граждан и бизнеса, рассказал в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, замминистра экономического развития Савва Шипов.

"Сейчас очень сильно меняется жизнь - большинство услуг, сервисов постепенно становятся электронными. Мы считаем, что МФЦ должны стать единым и единственным окном взаимодействия гражданина и государства. Это означает, что у человека должен быть выбор: либо получить услугу в электронном виде, либо обратиться в МФЦ", - сказал он.

Шипов пояснил, что варианта "идти в органы власти" не должно оставаться. "Сейчас мы содержим огромное количество офисов, в которых параллельно с МФЦ продолжают предоставляться государственные услуги. Как правило, качество предоставления услуг там гораздо ниже, условия хуже, но мы вынуждены содержать всю эту огромную машину при том, что у нас есть сеть МФЦ", - пояснил он.

Минэкономразвития разрабатывает соответствующую концепцию по развитию госуслуг, которую представит в правительство осенью этого года. Закрытие офисов в органах власти будет происходить постепенно, чтобы не вызвать стресса, при этом МФЦ может получить дополнительную роль "защитника", отметил замминистра.

"Когда ты обращаешься куда-то в электронном виде, у тебя нет живого контакта и ты не всегда понимаешь, что и как происходит дальше. Куда идти, если произошла ошибка? Будет ли заинтересован тот, к кому ты обратился, чтобы тебе помочь? Мы считаем, что функция защиты прав гражданина при оказании государственных услуг, помощи ему в сложных ситуациях может быть централизована. С нашей точки зрения, МФЦ могли бы стать такими защитниками гражданина в цифровом мире при оказания ему государственных услуг", - подчеркнул Шипов.

МФЦ для бизнеса

Кроме того, в МФЦ могут перенести не только государственные услуги, но и другие сервисы, а также взаимодействие с бизнесом относительно контрольно-надзорной деятельности. "Перенос в МФЦ не только госуслуг, но и других сервисов - это тоже тренд, который надо поддерживать. Кстати, возможно, это будут не только услуги, но и взаимодействие государства с предпринимателями по контрольно-надзорным функциям. Взаимодействие в рамках контрольной функции государства, передача каких-то документов, консультация, защита - это тоже может быть в МФЦ", - отметил он.

Помимо этого, МФЦ станут пунктами приема биометрических данных. "Для того чтобы войти в цифровой мир, всем нам понадобится идентификация, в том числе с использованием биометрических данных. Уже сейчас в МФЦ есть возможность получать биометрические паспорта. А дальше в МФЦ будут созданы единые точки для того, чтобы можно было сдать биометрические данные и, таким образом, получить пропуск в цифровой мир", - заметил Шипов.

По словам замминистра, работа по расширению функционала МФЦ непростая, но результаты возможны уже достаточно скоро. "Мы подготовим концепцию к осени, дальше разработаем подробный план ее внедрения. Последние изменения показывают, что все нововведения начинают гораздо быстрее, чем мы могли ожидать. Поэтому думаю, что результаты мы увидим достаточно скоро", - указал он.