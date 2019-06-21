В РФ в 2019 году планируют открыть почти 140 центров амбулаторной онкологической помощи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Порядка 140 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), которые помогут своевременно диагностировать раковые опухоли, планируется открыть в регионах России к концу текущего года в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом в пятницу сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Камкин в ходе Петербургского международного онкологического форума "Белые ночи".

"Пусть вы [регионы] не выполните тот показатель, который вы установили (по открытию новых центров - прим. ТАСС), в этом году мы 137 этих центров должны открыть, но вы хотя бы попытайтесь это сделать", - сказал он.

ЦАОП должны создаваться на базе медицинских организаций, оказывающих первичную специализированную медико-санитарную помощь. Центры можно организовывать только в специально оборудованных медучреждениях, где есть рентген-кабинеты, эндоскопический кабинет, кабинеты ультразвуковой и флуоресцентной диагностики, а также клинико-диагностическая лаборатория. Как пояснил Камкин, не все регионы до конца понимают, как правильно организовать такие центры, и посоветовал в первую очередь открывать центры там, где есть все необходимое. Кроме того, по словам замминистра, поступают и обращения от регионов с просьбой помочь приобрести необходимое оборудование.

"Мы, когда соглашения с регионами подписывали, мы оговаривали, что в принципе организация специализированной помощи является сферой ответственности регионов, но в рамках этого проекта правительство РФ взяло на себя ответственность за обновление и модернизацию материально-технической базы онкологических диспансеров. Мы посчитали, что средняя стоимость одного ЦАОП, если его делать с нуля, когда будет только одно помещение, обходится где-то в 150-200 млн рублей", - пояснил Камкин, добавив, что всего в рамках нацпроекта на центры выделено 120 млрд рублей и только в этом году 25 млрд. По его словам, средств, которые выделяются регионам, вполне хватит, чтобы оснастить ЦАОП недостающим оборудованием.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.