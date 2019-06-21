Чувашия закупит шесть передвижных культурных центров в рамках нацпроекта "Культура"

ЧЕБОКСАРЫ, 21 июня. /ТАСС/. Власти Чувашии приобретут шесть передвижных домов культуры для районов республики в рамках национального проекта "Культура", сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"В рамках регионального проекта в Чувашии запланировано строительство Центра культурного наследия, приобретение шести автоклубов и ряд других значимых мероприятий", - говорится в сообщении.

Передвижные дома культуры на базе автомобилей "Газель" и "КамАЗ" оснащены современным световым и музыкальным оборудованием, экраном, проектором для демонстрации кинофильмов и сценической площадкой, которую можно разложить до 18 кв. м.

В начале апреля замминистра культуры РФ Ольга Ярилова назвала программу приобретения автоклубов "одним из прорывов нацпроекта" "Культура". По ее словам, в настоящее время в России около 100 тыс. населенных пунктов, где полностью отсутствуют стационарные учреждения культуры, а к 2024 году в каждом из 1800 муниципалитетов РФ будет работать хотя бы один передвижной культурный центр.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального бюджета - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.