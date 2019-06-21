Власти Адыгеи намерены к 2024 году снизить смертность в результате ДТП с 18% до 5,9%

КРАСНОДАР, 21 июня. /ТАСС/. Власти Адыгеи планируют снизить смертность в результате ДТП к 2024 году в три раза - до 5,9%, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства.

"Кабинет министров Республики Адыгея подписал соответствующее соглашение с Федеральным дорожным агентством о реализации третьего направления нацпроекта ["Безопасные и качественные автодороги"] в Адыгее - "Безопасность дорожного движения". Его основная суть сводится к тому, чтобы снизить аварийность дорожного движения и смертность на дорогах с 18% до 5,9% к 2024 году", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы правительства, сейчас в республике для выполнения задач нацпроекта реализуют два региональных проекта - "Дорожная сеть" и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства". Общая сумма финансирования составляет около 4 млрд рублей. Планируется, что к 2024 году доля соответствующих нормам региональных трасс и муниципальных дорог составит 56 и 85% соответственно.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.