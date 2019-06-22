Минпромторг: число предприятий с цифровыми технологиями за 5 лет увеличится в четыре раза

КАЛИНИНГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Количество промышленных предприятий, которые используют цифровые технологии, к 2024 году может увеличиться в четыре раза. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных на международном экономическом форуме янтарной отрасли Amberforum-2019.

"Мы хотим количество крупных, средних [промышленных] предприятий, которые используют цифровые технологии, имеют цифровые паспорта, увеличить в четыре раза до 2024 года", - сказал Беспрозванных.

Это будет сделано в рамках ведомственной программы "Цифровая промышленность", подготовленной для реализации национального проекта "Цифровая экономика". Она предусматривает развитие по трем ключевым направлениям - трансформация обрабатывающих мощностей, интеграция и развитие платформы "Информационная система промышленности", которую планируют сделать сервисной, а также создание регулярной среды.

По словам Беспрозванных, Минпромторг планирует, что благодаря этой программе выручка компаний, использующих цифровые технологии, поднимется в два раза.

"Это позволит рынку развиваться, а для государства - это дополнительные налоги", - добавил замминистра.

Нацпроект включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется потратить свыше 1,634 трлн рублей.

О форуме

IV международный экономический форум янтарной отрасли Amberforum-2019 проходит с 20 по 23 июня в курортном городе Светлогорске в Калининградской области. Мероприятие собрало представителей отрасли из России, Польши, Литвы, Китая. Главной темой форума стала цифровизация в отрасли.