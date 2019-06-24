Школьники стран ШОС будут участвовать в олимпиадах Национальной технологической инициативы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Школьники из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2019-2020 годах впервые примут участие в олимпиаде Национальной технологической инициативы (НТИ) и международной проектной школе "Практики будущего". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения НТИ.

"Проекты Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) выйдут на уровень Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2019-2020 учебном году. Для школьников из стран ШОС планируется впервые провести олимпиаду НТИ и международную проектную школу "Практики будущего" <...> В прошедшем учебном году Олимпиада НТИ привлекла около 40 тыс. российских школьников и студентов. Чтобы в них смогли принять участие школьники из стран ШОС, планируется добавить китайский и английский языки в число официальных языков олимпиады, организовать площадки подготовки, хакатоны и уроки НТИ, дополнительно обучить педагогов", - сообщили в пресс-службе.

В перспективе каждая страна ШОС сможет выступить инициатором проведения своего уникального профиля. Кроме того, в ближайший год в России и Китае планируется провести первые международные проектные школы "Практики будущего", посвященные новым принципам организации поселений, энергопотребления и транспорта. Этот образовательный формат совмещает гуманитарное осмысление проблем и их решение с помощью новейших технологий. В России такие школы масштабно проводятся с 2019 года и могут охватить более 4 тыс. участников.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество энтузиастов технического творчества, созданное на базе соответствующей дорожной карты НТИ. Задачи и возможности НТИ интегрированы в национальный проект "Наука". "Практики будущего" - однодневные и многодневные хакатоны и выездные школы, которые призваны стать пространством для вовлечения детей и взрослых в разработку проектов по наиболее актуальным направлениям НТИ. Технология связывает в одном пространстве школьников, представителей бизнеса, образования, науки и государственной власти.

Нацпроект "Наука" разработан в соответствии с майским указом 2018 года президента России Владимира Путина. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.