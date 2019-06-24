Роструд запустит мониторинг выплат зарплат работникам объектов, реализуемых по нацпроектам

НОВОСИБИРСК, 24 июня. /ТАСС/. Федеральная служба по труду и занятости запустит мониторинг своевременности выплаты заработных плат и соблюдения трудовых прав работников, занятых на объектах, реализуемых по нацпроектам. Об этом в понедельник сообщил руководитель Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Михаил Иванков.

"Принято решение о том, что мы сейчас будет осуществлять системный мониторинг по ситуации с долгами по зарплате по объектам нацпроектов", - сказал Иванков на совещании по вопросам полноты и своевременности выплаты заработной платы в регионах Сибирского федерального округа.

Иванков пояснил, что анализ деятельности по реализации крупных проектов позволяет установить закономерность между возникновением задолженности у подрядчиков и срывом сроков на объектах. "Это достаточно серьезный индикатор того, что возникнут проблемы со сдачей и своевременностью строительства", - сказал Иванков.

Глава ведомства отметил, что в ближайшее время будет сформирован реестр наиболее крупных и значимых объектов нацпроектов, предположительно стоимостью свыше 500 млн рублей. Также в ряде регионов, где подобные меры до сих пор не применяются, необходимо организовать работу по выстраиванию цепочки подрядчиков и субподрядчиков. "Это позволит своевременно выявить проблемы и обеспечить своевременное решение задач, поставленных нацпроектами", - сказал Иванков.

Как сообщил на совещании полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло, сумма долга по зарплатам в регионах Сибири на начало июня превышает 245 млн рублей, треть компаний-должников находятся в стадии банкротства. Объем задолженности за год снизился на 17%, тем не менее, невыплаты средств приводят к росту социальной напряженности. Как отметил Иванков, с начала 2019 года в стране прошло 25 протестных акций, из которых 16 касались невыплаты зарплат.

Во исполнение майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.