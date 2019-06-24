Минприроды создаст государственный фонд данных экологического мониторинга

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии работает над созданием государственного фонда данных мониторинга экологической обстановки. Об этом заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Елена Панова заявила в понедельник на Всероссийском водном конгрессе в Москве.

"Мы долго опирались на данные статистики, не уделяя должного внимания оперативному [экологическому] мониторингу и той системе, которую мы сейчас пытаемся создать. В настоящее время мы активизируем работу по созданию государственного фонда данных, будет рабочая группа, мы сейчас формируем ее внутри, будем приглашать специалистов и всех, кто в этом заинтересован. Отсюда - наша активность в сторону субъектов [федерации] и компаний с тем, чтобы они тоже включались в эту работу", сказала она.

Всероссийский водный конгресс, посвященный теме "Водные ресурсы России для реализации национальных целей и стратегических задач развития страны", проходит в Москве с 24 по 26 июня. Конгресс проводится Советом Федерации совместно с Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения при поддержке правительства РФ. В нем принимают руководители субъектов РФ, профильных ведомств регионов России, представители отраслевых промышленных союзов и объединений, а также водопользователи из всех отраслей экономики.

Помимо национального проекта "Экология" эксперты форума обсудят федеральные проекты "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение уникальных водных объектов", "Внедрение наилучших доступных технологий" и другие.