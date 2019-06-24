Минстрой допускает введение поэтапного пополнения счетов эскроу дольщиками

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Минстрой России допускает введение поэтапного пополнения счетов эскроу участниками долевого строительства, сообщил в понедельник министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на заседании коллегии министерства по теме "Национальный проект "Жилье и городская среда".

"Поэтапное пополнение, я считаю, - это хороший бонус для граждан с точки зрения продаж, и будет стимулировать самих застройщиков. А с точки зрения нормативно прописать - не думаю, что тут будут какие-то противоречия", - сказал он, отвечая на вопросы участников коллегии.

При этом, по словам Якушева, поэтапное раскрытие счетов для застройщиков пока относится к дискуссионным вопросам и не будет произведено в ближайшее время. "Мы на многих площадках дискутировали на эту тему. Пока жесткая позиция Центрального банка: банковская система не готова делать поэтапное раскрытие в силу того, что нужна наработка серьезной компетенции. Мы тоже за поэтапное раскрытие", - добавил он. Проблема раскрытия части средств покупателей новостроек для застройщиков состоит в том, что банки пока не имеют опыта в оценке стадий готовности проектов, пояснил министр.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" нацпроекта "Жилье и городская среда". С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по ДДУ. Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.