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Голикова: число поступивших в вузы выпускников сельских школ в 2018 году выросло на 4%

По прогнозам вице-премьера, эта тенденция сохранится и в нынешнем году

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Число выпускников, окончивших школу в сельской местности и поступивших в вузы, выросло на 4% в 2018 году. Об этом в понедельник заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе пресс-конференции по итогам основного периода ЕГЭ 2019 года.

"По результатам за 2018 год мы зафиксировали, что количество детей, которые окончили школу в сельской местности и поступили в вузы, выросло на 4%. Это очень позитивная тенденция", - сказала она.

Вице-премьер пояснила, что данных о поступлении за 2019 год еще нет, но, по её оценке, тенденция сохранится.

Голикова отметила, что усилия, которые предпринимаются властью с учетом реализации нацпроекта "Образование", позволят повысить качество образования, что, в свою очередь, приведет к росту числа поступивших в вузы детей из сельской местности.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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