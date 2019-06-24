В ОП призвали увеличить расходы на поддержку семей до 2% ВВП ежегодно

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Увеличение расходов на поддержку семей с детьми с 0,47% до 2% ВВП в год поможет улучшить демографическую ситуацию в России, говорится в докладе Общественной палаты (ОП) РФ "Демография - 2024. Как обеспечить устойчивые естественный прирост населения РФ".
"Достижение суммарного коэффициента рождаемости (СКР) 1,95-2,05 к 2024 возможно. Для демографического прорыва нужны прорывные решения: требуется увеличить объем инвестиций в семейную политику до 2% ВВП и изменить структуру инвестиций, поддержав многодетные семьи. Нынешний уровень инвестиций на поддержку семей с детьми национального проекта "Демография" 0,47% ВВП в год не обеспечит возвращения устойчивого естественного прироста и решения стратегической задачи демографической и геополитической устойчивости страны", - говорится в докладе.
В качестве примера реальности достижения таких параметров авторы приводят Сахалинскую область. Там, благодаря масштабным мерам помощи многодетным семьям, в частности, за счет поддержки рождения третьего ребенка, показатель рождаемости с СКР - 1,56 в 2011 году вырос до 2,16 в 2016. Численность многодетных семей на Сахалине за это время увеличилось в два раза.
"В 2017 году СКР в Сахалинской области снизился до 2,03, по предварительным оценкам, в 2018 году сохранился на том же уровне. Но СКР по-прежнему остается высоким для региона, который еще несколько лет назад относился к регионам с неблагоприятной демографической ситуацией и невысоким уровнем рождаемости", - говорится в докладе.
Основными причинами снижения рождаемости в России стала "демографическая яма", связанная с низкой рождаемостью в 1990-х годах, а также снижение реальных доходов населения и рост бедности семей с детьми, доля которых составляет 78% от всех бедных домохозяйств, отмечается в докладе. "Нынешнее поколение 20-летних по численности меньше поколения 30-летних в два раза, а на возрастную группу женщин 20-29 лет приходится более половины всех рождений детей", - уточнили в ОП РФ.
Нацпроект "Демография"
Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.
Среди ключевых целей нацпроекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 детей на одну женщину, увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, увеличение доли россиян, систематически занимающихся спортом, с 36,8 до 55%.