В ОП призвали увеличить расходы на поддержку семей до 2% ВВП ежегодно

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Увеличение расходов на поддержку семей с детьми с 0,47% до 2% ВВП в год поможет улучшить демографическую ситуацию в России, говорится в докладе Общественной палаты (ОП) РФ "Демография - 2024. Как обеспечить устойчивые естественный прирост населения РФ".

"Достижение суммарного коэффициента рождаемости (СКР) 1,95-2,05 к 2024 возможно. Для демографического прорыва нужны прорывные решения: требуется увеличить объем инвестиций в семейную политику до 2% ВВП и изменить структуру инвестиций, поддержав многодетные семьи. Нынешний уровень инвестиций на поддержку семей с детьми национального проекта "Демография" 0,47% ВВП в год не обеспечит возвращения устойчивого естественного прироста и решения стратегической задачи демографической и геополитической устойчивости страны", - говорится в докладе.

В качестве примера реальности достижения таких параметров авторы приводят Сахалинскую область. Там, благодаря масштабным мерам помощи многодетным семьям, в частности, за счет поддержки рождения третьего ребенка, показатель рождаемости с СКР - 1,56 в 2011 году вырос до 2,16 в 2016. Численность многодетных семей на Сахалине за это время увеличилось в два раза.

"В 2017 году СКР в Сахалинской области снизился до 2,03, по предварительным оценкам, в 2018 году сохранился на том же уровне. Но СКР по-прежнему остается высоким для региона, который еще несколько лет назад относился к регионам с неблагоприятной демографической ситуацией и невысоким уровнем рождаемости", - говорится в докладе.

Основными причинами снижения рождаемости в России стала "демографическая яма", связанная с низкой рождаемостью в 1990-х годах, а также снижение реальных доходов населения и рост бедности семей с детьми, доля которых составляет 78% от всех бедных домохозяйств, отмечается в докладе. "Нынешнее поколение 20-летних по численности меньше поколения 30-летних в два раза, а на возрастную группу женщин 20-29 лет приходится более половины всех рождений детей", - уточнили в ОП РФ.