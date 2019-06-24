В Минфине заявили, что неисполнение нацпроектов повлечет дисциплинарную ответственность

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Минфин РФ планирует применять нефинансовые меры в случае нарушения регионами соглашений, в том числе по реструктуризации бюджетных кредитов и по предоставлению субсидий. Об этом первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин рассказал в интервью ТАСС.

"Ранее мы говорили о мерах финансового принуждения, которые были запущены еще в декабре 2018 года на Госсовете в Ялте. Но мы договорились с субъектами, что по отдельным соглашениям, в том числе по реструктуризации бюджетных кредитов и по предоставлению субсидий, применять меры финансового принуждения в случае нарушений не стоит, чтобы не страдало население, которое проживает в регионе", - сказал он.

Горнин подчеркнул, что лучше применять меры административного и дисциплинарного воздействия к должностным лицам, которые нарушают соглашение. "Это будут штрафные санкции Мы уже подготовили соответствующие предложения в "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". Штрафные санкции будут применяться непосредственно к должностным лицам", - указал он.

Первый замминистра уверен, что "персональная ответственность высшего должностного лица и госслужащих в регионах повысит ответственность за выполнение целевых показателей, установленных указом президента".